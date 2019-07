'La Chule' llora al responder sobre supuesta infidelidad de Luisito Comunica (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La youtuber Cinthya Velazques, más conocida como 'La Chule', lloró al responder, a través de su cuenta de Instagram, sobre la revelación de la conductora de 'Exponiendo infieles', Lizbeth Rodríguez, que dejaría como infiel a su pareja Luisito Comunica.

'La Chule' aseguró que duda de la veracidad de la información que está pululando por la internet y pidió a sus seguidores de la dejen de etiquetar.

"Todo bien, amigos. estoy viendo en Twitter y en verdad yo dudo de la veracidad de todo esto, pero de todas maneras apreciaría mucho que me dejen de etiquetar en esas cosas porque no saben cómo me siento, tener relaciones públicas. Por favor, dejen de etiquetarme. Si quiere hablar de eso (háganlo), pero dejen de etiquetarme", expresó la youtuber con los ojos húmedos.

MIRA TAMBIÉN: Luisito Comunica le habría sido infiel a 'La Chule', según revelación de Lizbeth Rodríguez (VIDEO)

Como se recuerda, en el programa 'Exponiendo infieles' se leyó las conversaciones de Ryan Show, en un grupo en donde estaban youtubers, entre ellos Luisito Comunica.

Lizbeth Rodríguez revisó los chats se dio cuenta que un tal ‘Luisito El Pillo’ (presunto seudónimo de Luisito Comunica) estaba contando una aventura sexual que tuvo con mujer que no era su pareja.

“La que me cogí ayer, pinc&$ morra, estaba hasta el cu&%”,leyó Rodríguez. Lo que generó curiosidad entre los usuarios fue que el video publicado solo duró pocas horas en la internet porque fue borrado.