Linda Caballero ya olvidó su nombre y solo se reconoce cuando la llaman India, contundente apelativo con el que la bautizó su abuela y que le ha permitido recorrer el mundo entero, y sobre todo visitar el Perú, un país al que considera conocedor de la buena salsa. Hace algunos días subió al escenario del festival Salsa Gold Edition para reafirmar su vigencia en el género y confesó a Correo que nunca deja de pensar en su madrina Celia Cruz cuando recibe los aplausos y el reconocimiento del público.

“Ella me ayudó mucho porque yo vine de la pobreza, no tenía trajes bonitos, mucho menos esos vestidos glamorosos para subir a un show y ella no quería que hablaran mal de mí y me dijo: tú no te vas a vestir así, no vas a salir a un escenario mal arreglada, este es un género dominado por los hombres, arréglate, sal muy bien. Me dio muchos consejos y me apoyó en los inicios de mi carrera“, recuerda la intérprete.

Celia Cruz era tan grande como sencilla...

Ella vivió una época en la que sus padres en La Habana le enseñaron valores importantes como la humildad y el respeto, era muy inteligente, una mujer brillante que soñaba con ser maestra pero le tocó el don de cantar. Ella me vio como la hija que nunca tuvo y por eso jamás hubo rivalidad entre nosotras, eso me ayudó creer en mí un poquito más y nunca me vio como una amenaza. Celia y su esposo Pedro, cabecita de algodón, van a estar siempre en mi corazón.

Has seguido el ejemplo de tu madrina Celia y te gusta apoyar a las cantantes jóvenes...

Siempre que he venido aquí yo apoyo a todas las cantantes y hubo gente que que me criticaba por eso. En los últimos años estoy viendo chicas muy buenas, pero hubo una que vino (Daniela Darcourt), me brindó un homenaje cantando mi música y me trepé a cantar con ella y la apoyé, pero luego se formó una polémica.

¿A qué otra cantante ves con futuro en la salsa?

Hace algunos días estaba estaba hablando con Brunella Torpoco, me la pasaron por el teléfono y le dije que me gusta su estilo, la forma en la que se arregla y sobre todo, siento que tiene mucho fuego. Le aconsejé que siga para adelante, que se matricule en clases de baile, de canto, todo lo que pueda hacer para superarse.

Pero igual a la gente parece que no le gusta que apoyes a una, e ignores a otras.

Los fanáticos de ellas se meten en mis páginas, hablan cosas horribles y yo no estoy para que me falten el respeto. Yo soy tía, nunca, nunca pude ser madre, así como Celia, que nos tocó viajar mucho y eso no es bueno para los niños, pero yo no nací para el bullying, entonces yo soy de las que cuando me atacan, me defiendo. Hoy en la música también se crean fenómenos que destacan solo por su número de seguidores...

¿Y si las redes sociales desaparecen se acaban sus carreras?

Si te crees que eres el rey o la reina de la salsa o de lo que sea por tus seguidores eso es un error bien grande porque no se sabe mañana lo que va a pasar. ¿Pero dónde está el éxito? ¿Dónde está tu trayectoria musical? Por eso, yo le digo a las chicas que tienen que trabajar fuerte con buenos productores y especialmente grabar buenas canciones, además su apariencia es muy importante. Hay que plantar tu semilla para marcar huella y que tu carrera pueda crecer.

Tú estás dejando huella y eres muy influyente entre las nuevas cantantes.

Y me alegro muchísimo, lo agradezco y reconozco que ellas nacieron escuchando mi música, pero también les digo que deben escuchar a la Lupe y sobre todo a la guarachera del mundo, la reina de la salsa Celia Cruz que es mi madrina, para que estudien porque su música marcó décadas y no ha perdido vigencia. Ella es el símbolo de lo que es una verdadera artista y hay que seguir su ejemplo.

Linda Bell Viera Caballero, llamada la Princesa de la Salsa, inició su carrera musical cantando música house/dance, hasta que la escuchan Isidro Infante y Eddie Palmieri, quienes le proponen incursionar en la salsa y el mercado latino.

