“Bailarás y cantarás cuando necesites curarte”, dice uno de “Los diez mandamientos de La Loba”, un decálogo de preceptos que Shakira propuso para sus incondicionales, y que ella cumplió al pie de la letra en su espectacular concierto del lunes 17 en el Estadio Nacional de Lima.

La cantautora apeló a la música, siempre sanadora, y a los bailes, que alegran el alma, para cantar y bailar sin rastro alguno de una súbita dolencia estomacal que la hizo suspender su primer concierto en escenarios limeños. La Loba, más empoderada que nunca, sostenida por el cariño de su público, recuperó fuerzas y apareció en el estadio a las 8:30 p.m acompañada de su “manada”, cincuenta fans que fueron los afortunados ganadores de un sorteo que les posibilitaba acompañar a su diva en el número de apertura.

Shakira y su "manada" de seguidores peruanos al inicio del concierto.

Al ritmo de “La Fuerte”, Shakira inició un concierto en el que desgranó buena parte de sus éxitos, y sobre todo demostró porque es una de las cantantes más exitosas a nivel mundial. Tras interpretar “Girl Like Me” y “Las de la intuición”, Shak, rescató a la chica de cabello negro y sueños ambiciosos, para traer al presente “Estoy aquí” y casi inmediatamente “Inevitable”, dos hits que avivan la nostalgia y que regresan intactos, tras varias décadas.

Luego de “Te Felicito”, “TQG” y “Don’t Bother”, recordamos uno de los mandamientos de La Loba cuando ella interpreta “Acróstico”, tema dedicado a sus hijos Milan y Sasha: “Protegerás y cuidarás a tu manada por encima de todo”, recuerda la artista a sus seguidores y lo reafirma en una canción que habla del amor incondicional .

La cantante colombiana Shakira sorprendió a todos con un esperado concierto en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec)

“Copa Vacía”, “La Bicicleta”, “La Tortura”, y “Hips Don’t Lie”, cierran un cuarteto de temas de celebración, de ritmos de fiesta que le permiten a Shakira explotar ese talento para el baile que se ha convertido en su marca registrada. . “Chantaje”, “Monotonía”, “Addicted To You”, “Loca”, “Soltera”, “Cómo, dónde” y “Última”, temas que son el preámbulo para tres clásicos que no hacen más que convertir el Nacional en un loquerío.

“Ojos así”, “Pies descalzos, sueños blancos” y sobre todo “Antología”, permitieron a Shakira, reafirmar ese estatus de ídolo que convoca a varias generaciones. La estrella colombiana en escena no hace más que demostrar que cada paso recorrido, fue el correcto, que le ha permitido, a sus 48 años, ofrecer un espectáculo a la altura de cualquiera de sus colegas estadounidenses que reconocen su talento. A ritmo de “Whenever, Wherever”, “Waka Waka (This Time for Africa), “She Wolf” y su himno empoderador “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, Shakira recuerda que hoy las mujeres no lloran, bailan, cantan y sobre todo, se aman a sí mismas.