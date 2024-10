David ‘La Pantera’ Zegarra rompió su silencio tras el altercado con Jonathan Maicelo en el Celebrity Combat, calificando al ‘Rocky de los Barracones’ de “pandillero” y “piraña” por intentar provocarlo después del evento.

Zegarra relató que mientras comentaba las peleas, Maicelo lo confrontó por la espalda, lo que desató un breve intercambio de golpes que fue detenido por el público.

“Estaba comentando las peleas y el señor aparece en el evento y me quería avanzar por detrás. Me bajé y me le fui encima, hubo un par ‘de toques’ por ahí; pero la gente no nos dejó culminar”, expresó La Pantera en declaraciones al medio Insatarándula.

Luego continuó con: “es un pandillero, un pata que no sabe pensar, no tiene raciocinio. Está bien, si me vas a hacer un reto, pacta la pelea como profesional. Se hace de esa forma, no cómo él quiere”.