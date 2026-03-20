“La Reina del Flow”, la exitosa serie televisiva que conquistó a millones de seguidores en todo el mundo, llegará por primera vez al Perú en formato concierto durante el segundo semestre de 2026, como parte de su esperada gira por Latinoamérica.

Luego de su exitoso paso por España, donde el espectáculo agotó entradas en escenarios de gran formato como el Movistar Arena de Madrid, La Reina del Flow en Concierto continúa su expansión internacional con una propuesta escénica que llevará al público la música, la emoción y la fuerza de una historia que marcó un antes y un después en la televisión en español.

En Perú, Showbizz estará a cargo de la producción local de este esperado espectáculo, apostando por una experiencia en vivo de gran impacto para los fans de la serie y para todos los seguidores de la música y el entretenimiento en vivo. La fecha del show, lugar y artistas que participarán serán anunciados en las próximas semanas.

Luego de su exitoso paso por España, "La Reina del Flow en Concierto" continúa su expansión internacional con una propuesta escénica que llevará al público la música, la emoción y la fuerza de una historia que marcó un antes y un después en la televisión en español.

Considerada un fenómeno global, "La Reina del Flow" se consolidó como una de las series en español más vistas de los últimos años, destacando no solo por su historia y personajes, sino también por haber integrado con gran éxito la música urbana al universo audiovisual. Su impacto trascendió la pantalla y convirtió su banda sonora en parte de la vida cotidiana de millones de personas.

La Reina del Flow en Concierto se proyecta así como una de las adaptaciones más ambiciosas de una serie televisiva al formato de espectáculo en vivo, brindando al público peruano la oportunidad de vivir de cerca una experiencia inspirada en uno de los títulos más exitosos de la ficción latinoamericana.

El anuncio coincide, además, con un momento clave para la franquicia, reafirmando su vigencia y la gran conexión que mantiene con sus audiencias a nivel internacional. La llegada del espectáculo al Perú representa un nuevo hito dentro de esta expansión regional y promete convertirse en uno de los eventos más esperados por los seguidores de la serie.