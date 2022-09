Una curiosa escena se registró en una de las audiciones a ciegas de “La Voz Senior”. Raúl Romero pasó un bochornoso momento al no reconocer a un destacado músico, con quien compartió escenario durante varios años.

Se trata de Luis ‘Lucho’ Calixto, maestro trombonista que lleva 43 años trabajando junto a destacadas orquestas de nuestro país. Asimismo, integró por muchos años la Orquesta Sinfónica Nacional.

El músico de 73 años de edad llegó al reality de Latina TV para demostrar su talento en el canto y su interpretación de “I’ve got you under my skin”, de Frank Sinatra, hizo que los cuatro entrenadores giraran su silla.

El momento anecdótico fue cuando Raúl Romero quiso hacerle algunas preguntas como parte de su presentación sin percatarse de quién se trataba. Fue Eva Ayllón quien decidió levantarse de su asiento para acercarse al músico, logrando que el cantante se de cuenta de su error.

El exvocalista de “Los Nosequién y Los Nosecuántos” no podía salir de su asombro y solo atinó a disculparse con Lucho Calixto en reiteradas ocasiones.

