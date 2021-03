Tras el fin de su programa ‘Tengo algo que decirte’, Lady Guillén ya alista un nuevo proyecto de televisión de corte social, según dijo la conductora de televisón en una entrevista para el Trome.

El programa tendrá el plus de ayudar de forma legal a pesonas que quieran resolver conflictos, explicó Lady Guillén.

“Para eso tenemos un estudio jurídico comprometido a darles ayuda concreta, lo que se quiere es que nadie se vaya sin poder darles la ayuda que necesitan”, señaló.

Próximo lanzamiento

El estreno de este nuevo proyecto sería la próxima semana. “Esta semana terminamos con las promociones y la próxima estoy lanzando la primera edición de este nuevo proyecto, con un caso que conmoverá mucho y con muchas ganas de ayudar a la gente”, dijo Lady.

Detalles

Lady Guillén dijo el nuevo programa tendrá su nombre, sin embargo señala que lo más importante es escuchar a las personas que lo necesitan. “Tendrá mi nombre y un agregado más. Igual el nombre del programa, para mí, es muy irrelevante. Tengo un compromiso con la gente que nadie escucha y que sepan que tienen siempre estas puertas abiertas para ayudarlos”, señaló.

Recibe mensajes en sus redes sociales

La exconductora de Latina dijo que muchos de sus seguidores le escriben para contarles sus problemas. “Estoy tan agradecida con las personas que siguen confiándome sus historias. Me escriben a mis redes contándome sus problemas, a veces me siento corta y no sé cómo ayudarlos. Por ahora hasta que no se haga el programa, los escucho, les respondo y trato de darles tranquilidad”, reveló.

