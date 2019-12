Llegó de Huarmey con una mochila llena de sueños, en busca de un mejor futuro para ella y su familia, pero, no todo salió como se lo esperaba y al llegar a Lima su vida cambió. Un suceso de violencia volvió gris su camino y su historia se convirtió en el reflejo de lo que sucede a diario en la sociedad. Recibió el apoyo de todo un país, pero sobre todo se llenó de un sentimiento que jamás la debió abandonar: el amor propio. Actualmente, Lady Guillén con 33 años nos demuestra que uno puede iniciar desde cero, cuantas veces se lo proponga.

¿Cómo fue para una adolescente vivir sola en una nueva ciudad?

Llegué con 500 soles a Lima para postular a la carrera de Administración Gubernamental, pero no ingresé y ya no pude volver a intentarlo por falta de dinero. Mis posibilidades económicas eran muy remotas para ser una profesional, así que me tocó trabajar

Y uno de tus trabajos fue de bailarina ¿te arrepientes de haber ingresado al espectáculo?

Jamás me voy a avergonzar de haber sido bailarina. Me gané sol a sol a punta de trabajo correcto. Juntaba dinero para vivir y mandarle a mi mamá (abuela). Me he forjado mi camino sola, buscándola de donde sea.

Tras el episodio de violencia, decides estudiar Derecho, ¿por qué no regresar al baile?

No regresé por temas psicológicos. Me sentía puta con el vestuario. Era el maltrato sistemático y nunca pude ni quise volver a bailar. Me dedique a otras cosas.

¿Qué es lo que pensabas en esos momentos?

Muchas veces pensé en quitarme la vida. No tenía ganas de nada. Me sentía sola.

¿Qué hizo que Lady creyera nuevamente en sí misma?

El ingresar a la universidad. Eso me hizo recuperar mi autoestima e independencia. Me demostró a mi misma que podía salir adelante.

¿Qué tan importante fue la presencia de tu mamá(abuela) en este proceso?

Mi mamá nunca me abandonó ni me juzgó. Lo único que recibí de ella fueron abrazos. Ella falleció hace dos años, pero la extraño todos los días, quisiera que comparta conmigo lo que estoy logrando. Quería darle más y a veces le recrimino a Dios por no permitirlo.

Algunas mujeres pueden tener temor de traer a una niña a esta sociedad tan machista, ¿tú lo tuviste?

Por un momento, sí. Mi hija Victoria nació en una sociedad podrida, con gente prejuiciosa y machista, pero entendí que depende de su formación y de la nueva generación de que la sociedad cambie.

¿Cómo es Lady Guillén como pareja?

No te voy a decir que soy una santa paloma, porque sería hipócrita, soy bien jodida, pero mi marido me tiene mucha paciencia. Dios me demostró de que existen hombre buenos. Él sabe cómo dominar mis lados más eufóricos (risas).

¿En qué circunstancia recibes el llamado de Latina para asumir la conducción de ‘Tengo algo que decirte’?

Al inicio no quería ir al casting porque pensé que era mentira, pero insistieron y acepté. Hice el piloto, y a los días me llamaron para darme la bienvenida a Latina.

Se piensa que los casos planteados en el programa no son reales..

La verdad no los culpo, porque años atrás muchos programas nos han dejado con este sinsabor, pero estamos en otras épocas, el público no merece ver cosas maquilladas o editadas.