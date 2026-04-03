La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que solo el 37.8% de los miembros de mesa a nivel nacional ha sido capacitado, a pocos días de las elecciones generales. Hasta el momento, 315,208 ciudadanos completaron su formación a través de la plataforma ONPEduca y sesiones presenciales.

El organismo electoral señaló que el proceso de capacitación continúa en marcha mediante modalidades virtuales y presenciales, con oficinas habilitadas en distintos distritos y centros poblados para brindar orientación directa. No obstante, el avance presenta diferencias significativas entre regiones.

En ese sentido, se reportan mayores niveles de capacitación en zonas como Tumbes, donde el avance alcanza cerca del 66%, mientras que en regiones como Ucayali no supera el 30% , evidenciando brechas en la participación.

Para reforzar la preparación, la ONPE anunció una segunda jornada nacional de capacitación que se realizará el domingo 5 de abril en 4,211 locales, replicando la metodología de exposiciones y prácticas con materiales similares a los del día de votación.

Asimismo, los ciudadanos pueden acceder a la capacitación virtual mediante ONPEduca, plataforma que permite seguir contenidos, rendir evaluaciones y obtener un certificado. Quienes cumplan como miembros de mesa recibirán una compensación de S/165, monto que se duplicará en caso de una segunda vuelta, además de un día de descanso remunerado. La ONPE también brinda formación a personeros de organizaciones políticas.