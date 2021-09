Lady Guillén fue una de las sorpresas en la nueva edición de “Reinas del show”. Nadie esperaba su ingreso como participante y al parecer ella tampoco, puesto que no evitó emocionarse cuando pisó la pista el último sábado.

Debido a las expresiones de Lady, la popular ‘Señito’ no dudó en darle un abrazo, a pesar de que el contacto físico está restringido por los protocolos ante la COVID-19

La exconductora tuvo palabras de admiración y agradecimiento para Gisela por haber pensado en ella para esta nueva temporada. Así, recordó a su madre, quien falleció en el 2018. “Fue el momento más hermoso que viví en medio de mi recuperación, porque sentí claramente que Gisela me miró con ojos de madre y se lo he comentado a muchos de mis allegados”, comenzó diciendo.

“Cuando me llené de emoción en ese momento, y la miré entre las luces, sentía que me miraba mi mamá. Esa es la actitud de una madre cuando ve a su hijo mal, no importa la situación que uno pase, el lado humano como conductora, ella nunca lo ha perdido”, añadió.

Asimismo, Lady Guillén remarcó que en el instante en el que la presentaron como nueva competidora del reality, se emocionó y lo que más necesitaba en ese momento era un abrazo.

“Eso es lo que hace una mamá viendo el dolor de otro, cuando te identificas con alguien. Este mensaje que ha dado ella, debe ser tomado tal y como es. No debemos ser indiferentes, no debemos ser indolentes ante el dolor ajeno, y más si ha sido un a mujer que ha pasado por un estado de violencia, siempre va necesitar de un abrazo”, comentó.