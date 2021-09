Lady Guillén se presentó en la cuarta gala de Reinas del Show, para demostrar que ella podría ser la próxima ganadora del reality de baile de América TV. En esta oportunidad, la también conductora de TV se conmovió hasta las lágrimas al recordar el deceso de su madre hace tres años.

“Ella nunca había viajado en avión y pude llevarla a México, pero cuando regresamos el huayco arrasó con todo, perdió todo lo que había construido en 50 años, me la tuve que traer conmigo y se me enferma y a los dos meses se me va...Me enteré que estaba embarazada y a los dos días fallece mi mamá “, dijo entre lágrimas Lady

Luego continuó con: “le dije un lunes y mi mamá falleció un jueves, se fue sabiendo que estaba embarazada y en honor a ella, que está en el cielo, mi hija se llama Victoria”.

Cabe mencionar que Lady Guillén se convirtió en la primera participante de “Reinas del Show 2″ en ser eliminada. La abogada no pudo superar en votos a su contrincante Melissa Paredes, quien también había quedado sentenciada en la tercera gala.

Al despedirse del reality de baile, Lady Guillén dio unas conmovedoras palabras de agradecimiento, y se animó a confesarle a Gisela Valcárcel que ha sido su referente. “Siempre quise ser como tú”, expresó.

Isabel Acevedo se consagró con los mejores pasos tras lograr 44 puntos del jurado. Mientras que Vania Bludau, Milena Zárate y Diana Sánchez quedaron sentenciadas y ahora deberán enfrentarse para lograr permanecer en el programa.