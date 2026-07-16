El fenómeno infantil que conquistó todo Latinoamérica y Centroamérica, “Las Cazadoras K-Pop”, regresa a pedido del público para su temporada de despedida en el nuevo Multiteatro Movistar. El grandioso espectáculo, conocido por ser uno de los mejores en habla hispana, se presentará desde el 17 de julio hasta el 2 de agosto.

En esta temporada final el show tendrá una particularidad y es que será un espectáculo más íntimo y cercano para que todos sus fans vuelvan a vivir la experiencia única que los hará vibrar de principio a fin con una puesta en escena increíble y voces en vivo.

Cabe mencionar que “Las Cazadoras K-Pop” fue un éxito que cautivó a miles de fanáticos no solo en el Perú, sino a nivel internacional. Tuvieron exitosas giras, con funciones sold out, en diversas provincias y en países como Argentina, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Honduras, Chile, Paraguay y Colombia.

La noticia de su regreso a un escenario de Lima, para la temporada de despedida, ya está superando todas las expectativas pues el espectáculo cuenta, además de voces en vivo, acrobacias impresionantes, saltos mortales y efectos especiales de última tecnología, lo que asegura que el público disfrute de un show grandioso y un repertorio que incluye los más grandes éxitos del K-Pop en inglés y español.

Celebra, incluso, la cultura del K-pop y el poder de la música transmitiendo un importante mensaje de superar tus miedos y luchar por cumplir tus sueños. Las entradas para “Las Cazadoras K-Pop la despedida” ya están a la venta en el portal web de Teleticket