La orquesta Las Estrellas de la Cumbia expresó públicamente su respaldo a la cantante Thamara Gómez, luego de que la artista denunciara ser víctima de extorsión en la provincia de Sullana, región Piura. El pronunciamiento se conoció después de que desconocidos atacaran la vivienda de la intérprete y dejaran mensajes en los que le exigían el pago de 50 mil soles bajo amenazas dirigidas contra ella y su familia.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la agrupación manifestó su preocupación por la situación que enfrenta su integrante. Además, rechazó cualquier acto de violencia contra los artistas y pidió que las autoridades identifiquen a los responsables del caso.

“Como orquesta, queremos expresar todo nuestro respaldo y solidaridad con nuestra querida cantante, quien viene siendo víctima de actos de extorsión. Condenamos enérgicamente cualquier forma de amenaza o violencia. Nadie debería vivir con miedo por ejercer su trabajo con dedicación y pasión”, señala el pronunciamiento.





Piden que se investigue el caso

La agrupación indicó que este tipo de hechos no solo afecta a la cantante, sino también a las personas más cercanas a ella debido a la incertidumbre que generan las amenazas. Por ese motivo, solicitó que las autoridades competentes realicen las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

“Confiamos en las autoridades y asimismo en nuestra recién electa Presidenta de la República Keiko Sofía Fujimori, para que realicen las investigaciones correspondientes a través de las instituciones competentes, para identificar y sancionar a los responsables. Mientras tanto, permaneceremos unidos como equipo, brindándole nuestro apoyo incondicional a nuestra compañera y a su familia”, indica el mensaje.

Continuarán con sus actividades

Las Estrellas de la Cumbia también informó que continuará con sus presentaciones mientras avanza la investigación del caso. No obstante, precisó que adoptará las medidas necesarias para resguardar la seguridad de todos sus integrantes frente a la ola de extorsiones que afecta a diversos artistas.

Finalmente, la agrupación agradeció las muestras de respaldo recibidas por parte del público desde que se conoció la denuncia presentada por Thamara Gómez. Asimismo, reiteró que seguirá acompañando a la cantante y a su familia durante el desarrollo de las investigaciones.