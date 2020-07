El candente cruce de palabras entre Laura Bozzo y Alfredo Adame en las grabaciones del programa ‘Laura sin censura’ fueron difundidas por Unicable. Ahora se sabe qué le dijo el actor a la abogada para que esta lo echara del set.

El artista había sido invitado a una mesa redonda sobre el acoso en las redes sociales. Ambos intercambiaron argumentos, pero la discusión comenzó a tornarse más personal, sobre todo, cuando la peruana le preguntó por los motivos por el que “la atacaba desde hace tiempo”.

“Las palabras son como las balas, una vez que salen del cañón no tienen regreso”, contestó Alfredo Adame al recordarle a Laura Bozzo que en el pasado ella lo cuestionó por haber incursionado en política.

“Yo voy a pedir que te corran del país y que por lo mismo vayas unos años a Santa Martha Acatitla (...) Para mí eres una ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón, y no puedes insultar a una persona…. Tú me das más pena”, agregó el actor.

La expareja de Cristian Zuárez respondió que era “doctora” y agregó que la opinión del actor le parecía “ignorante”.

“Si yo opino que un artista no debe meterse en política y que me dan asco que se beneficien del pueblo… el político debe ser una persona preparada”, dijo Laura Bozzo.

La peruana recordó al actor los conflictos y acusaciones de agresiones de mujeres que tiene en su contra. Sin embargo, el intérprete de ‘Felipe’ en ‘La fuerza del amor’ continuó: “A mí me das asco tú, porque tu imagen es de verdad asquerosa, tú me das asco a mí ¿qué te parece?”.

Laura Bozzo le pidió a Alfredo Adame que se retire de su programa y abandonó el set del programa producido por Magda Rodríguez.

“A mí tú me das asco… me retiro de tu programa porque me das asco”, concluyó el actor y se fue del foro.

LAURA BOZZO HABLÓ SOBRE ALFREDO ADAME

Laura Bozzo criticó que Alfredo Adame aún tenga espacio en la televisión y recordó la pelea que tuvo el actor con Magaly Medina cuando lo entrevistó tras la difusión de las primeras imágenes de la discusión entre la ‘abogada de los pobres’ y el artista.

“Creo que es lamentable que la prensa, y lo digo con todo cariño, le dé cobertura a un misógino que lo único a lo que se dedica es a atacar a la mujer, acaba de haber un escándalo horrible en Perú, fue entrevistado por la conductora más importante, Magaly Medina, y la humilló, le dijo ignorante, mostró toda esa cara que, pobre, necesita trabajar”, expreso la conductora.

Laura Bozzo aclaró que ella no invitó a Alfredo Adame sino Magda Rodríguez, productora de ‘Laura sin censura’ y ‘Guerreros 2020′ donde participan Nicola Porcella y Guty Carrera.