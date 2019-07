07 de Julio del 2019 Laura Bozzo anuncia que hoy llegará a Lima y desea lo mejor a Perú en su duelo contra Brasil (FOTO) La conductora de televisión indicó que se quedará en el Perú por unos días

Textos: Redacción multimedia Fotos: Instagram



La conductora de televisión Laura Bozzo se une a la celebración de millones de hinchas nacionales a pocos minutos de la gran final de la Copa América entre la selección peruana y Brasil.

La presentadora de televisión también anunció que hoy llegará a Lima y deseó lo mejor para la selección peruana.

"Arriba Perú los mejores deseos y mis oraciones por la selección en la final de la copa América. Orgullosa de ustedes. Hoy llegaré a Lima", escribió Laura Bozzo en la mencionada red social.

En otro tuit, la conductora de televisión anunció que se quedará en Lima por unos días y dará una entrevista sobre temas políticos.

"Hoy estaré en Lima y me quedaré unos días, daré una entrevista exclusiva para demostrar quien es Susana Castañeda, la misma que me condenó por asociación y la suprema me absolvió hasta hoy sufro las consecuencias, la misma mafia que gobierna el Perú", se lee en su tuit.