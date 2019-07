Laura Bozzo sobre Mario Vargas Llosa: "Es parte de la mafia de 'Los Cuellos Blancos'" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Laura Bozzo aseguró en 'El Valor de la Verdad' que el Premio Nobel de la Literatura, Mario Vargas Llosa, pertenece a la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Todo empezó cuando el conductor del programa, Beto Ortiz, le pidió que diga, según su opinión, quienes son los mejores cinco representantes del Perú. La presentadora de televisión mencionó la palabra cultura y le nombraron al escritor. En ese momento, su carácter cambió.

"Ese es un vendepatria. Él nos ha arruinado a todos, es parte de la mafia de 'Los Cuellos Blancos' y de todo", expresó.

Asimismo aseguró que Mario Vargas Llosa no es peruano porque devolvió su pasaporte en España y que el literato apoyó a los expresidentes investigados por corrupción.

"Un Premio Nobel que es traidor a la patria sí se discute. Además, él no es peruano porque devolvió el pasaporte peruano en España. No tiene doble nacionalidad porque devolvió. ¿Yo algunas vez he devuelto mi nacionalidad? ¿Dónde vive el señor? En España criticando y apoyando a todos los delincuentes que hemos tenido de presidentes en este país", indicó.