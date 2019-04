Laura Bozzo: "¿Qué pasaría si en el juicio se demostrara que Alan García era inocente?"

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Laura Bozzo se refirió a través de su cuenta de Twitter sobre la muerte del expresidente de la República Alan García.

La presentadora de televisión dijo que lo cometido por el exmandatario sería un "asesinato" si se comprueba que era inocente.

"Que quede claro que no defiendo a nadie, pero como abogada me pregunto qué pasaría si en el juicio se demostrara que Alan García era inocente? Esto no sería un suicidio, sería un asesinato", escribió en la mencionada red social.

Laura Bozzo también felicitó a la exesposa del expresidente por no aceptar ningún homenaje por parte del Gobierno de Martín Vizcarra.

"Muy bien Pilar Nores de no aceptar ningún homenaje del Gobierno y que sea velado en la casa del pueblo! ese poncio pilatos de Vizcarra que no quiera lavarse las manos", se lee en su tuit.