Laura Bozzo no se guarda nada. La presentadora de televisión, que concedió una entrevista al programa “Chisme no like”, mostró su lujoso closet con prendas de diseñador.

MIRA ESTO: Laura Bozzo lloró luego que Andrés Hurtado le recordó sus inicios en la TV

La diva mexicana mostró su gran interés por prestigiosas marcas como Chanel, Roberto Cavalli, Gucci y Louis Vuitton.

Los conductores del programa acompañaron a Bozzo a lo largo de su hogar, donde esta mostró su guardarropa ubicada en cinco habitaciones de su vivienda. Según la periodista de espectáculos Cristina Díaz, estos atuendos están valorizados en un rango de precios de 2.000 a 20.000 dólares.

“El que más uso, si ustedes ven, diseñado por Gucci y Laura Bozzo. Allí está mi nombre, lo amo”, mencionó Bozzo Rotondo al mostrar una chaqueta Gucci personalizada para ella.

En otro momento, también mostró uno de sus abrigos Chanel favoritos. Según comento, dicha prenda está confeccionada con auténticas perlas, lo que la hace aún más lujosa. “Vale un carro”, resaltó.

La popular conductora de televisión aseguró que toda su indumentaria “es original”. Además, recordó que el diseñador Roberto Cavalli le enviaba sus confecciones “cuando estaba arrestada”.

“Cavalli no me conoció pero me enviaba la ropa, cuando estaba arrestada, a Perú”, manifestó. Cabe precisar que Bozzo tuvo problemas con la justicia en distintas situaciones.

Como se recuerda, en 2002 fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez por su presunto vínculo con Vladimiro Montesinos, mientras que en México fue acusada de evasión fiscal por una deuda de 13 millones de pesos.