La influencer y comunicadora, Laura Spoya estrena esta noche su primer tema musical ‘Amor de mercado’ que creó y desarrolló en México donde hoy radica.

Así lo contó a través de un video que colgó en su cuenta de Instagram, donde además explicó que fueron los peruanos Leo Duarte y Bastidas de Da Cause Records, quienes le prepusieron hacer un tema musical y ella aceptó.

“La verdad no me veo como cantante definitivamente ni nada por el estilo… Les dije (a Leo Duarte y Bastidas) que sí, pero sin perder la línea de comedia, siguiendo los temas que yo hago (en sus redes sociales) como el tema de las amigas, me encanta meterme mis tragos por aquí y por allá, tengo anécdotas con mis amigas en mi adolescencia. Entonces, ‘Amor de mercado’ es una línea perfecta”, contó Laura Spoya en su red social.

“Me identifica muchísimo porque se trata de una mujer, que le encanta cocinar, que cocina todo el día en su casa, que vive en la playa, y va al mercado todo el tiempo a comprar verduras y carne. En esas idas y venidas ve a un carnicero del que se enamora, que le encanta su trasero y se lo lleva para su casa. Allí comienza la historia de amor de mercado”, añadió la exMiss Perú.

Laura Spoya, quien en los inicios de su carrera fue periodista deportiva, pero que encontró en las redes sociales un espacio para desarrollar su creatividad, confesó que le ha puesto mucho “corazón” a este tema musical y espera que su público la disfrute.