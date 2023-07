Laura Spoya confiesa que no perdonaría infidelidad de su esposo: “No doy segundas oportunidades”

Laura Spoya está felizmente casada con el empresario mexicano Bryan Rullar. Ambos viven actualmente en Acapulco, aunque la modelo está participando en ‘El Gran Chef Famosos’.

La exMiss Perú contó sobre su matrimonio de seis años y ocho como pareja y aseguró que el padre de sus hijas es una persona maravillosa. En ese sentido, afirmó que tienen las cosas claras en caso de que ocurra una infidelidad.

La también influencer dijo que ninguno de los estaría dispuesto a perdonar una falta de respeto. Además, indicó que no es de dar segundas oportunidades.

“ Así es, nosotros tenemos las reglas claras. El día que se te dé por tener una ‘canita al aire’, pues adiós. No doy segundas oportunidades y él tampoco. Si tienes que cuidar a una persona para que no te saque la vuelta es porque no es para ti ”, declaró Laura Spoya para Trome.

“ Nadie puede restarte tu paz, ni tu pareja ni tus amigos. Él sale a veces, yo me quedo dormida y ni me enteré ”, añadió.