Legarda: esta fue una de las últimas entrevistas que dio en Perú (VIDEO)

Al conocerse la repentina muerte del cantante Legarda en Colombia, tras ser víctima de un impacto de bala en el cráneo durante una balacera, el público peruano ha quedado conmocionado tras conocer la noticia pues el artista era conocido en nuestro país por interpretar temas musicales junto a Leslie Shaw y Daniela Darcourt.

Debido a esta fama, el reggaetonero fue entrevistado por diversos medios, pero una de las últimas entrevistas que dio fue el pasado 8 de enero para el programa 'Desayunos de Correo y Usil', donde dio a conocer cómo incursionó en la música, dónde vivió durante su niñez y sus primeros gustos musicales.

Según el colombiano, los primeros temas musicales que le gustaron fueron los de Carlos Vives. Él tenía 8 años y tenía sentimientos encontrados cuando escuchaba a su compatriota.

"Desde Colombia ya me gustaba mucho la música, cuando tenía 8 años escuchaba canciones de Carlos Vives, me causaban tanto sentimiento que a veces quería llorar. Uno desde chico va viendo las pasiones pero hay gente que nunca las explora", contó en el programa.

Adquirió el gusto por el hip hop en Estados Unidos

Luego contó que se mudó a ciudad de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, donde escuchaba mucho hip hop por 10 años. "Me fui muy chiquito a Atlanta. Me fui a los 11 años y viví hasta los 21 ahí. A mi me encanta el hip hop y Atlanta es una ciudad de mucho hip hop. Yo crecí con eso", explicó.

Su gusto por el género urbano lo llevó a escribir canciones y a improvisar su talento en discotecas desde su adolescencia. "Desde los quince años en Estados Unidos empecé a escribir y empecé a cantar en inglés, en español. Me metía a las discotecas donde no me dejaban entrar para cantar y así siguió", reveló.

El despegue de su carrera artística en Perú

El cantante mencionó que regresó a su país gracias a un contrato con Sony Musica. "Regresé a Colombia porque firmé con Sony Music hace tres años. Ya salí de Sony pero en ese momento regresé a mi país por la disquera", dijo Legarda.

Además su cercanía con Perú radica en el gusto del público peruano por su género musical. "Me puse a trabajar duro y resulta que vine a Perú porque resulta que es un país muy importante para la música. Si un tema o artista empieza a sonar en Perú, los países alrededor dice 'guau' y Perú ama la música urbana", mencionó.