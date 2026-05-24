Los artistas puertorriqueños Lenny Tavárez y Justin Quiles llegarán a Lima este 26 de septiembre para presentar en vivo “SuperArte”, su nuevo proyecto musical conjunto que mezcla reggaetón, sonidos urbanos y una narrativa centrada en la colaboración artística.

El concierto se realizará en Arena 1 y marcará la presentación oficial del álbum ante el público peruano.

La producción estará a cargo de Kandavu, Tesa Entertainment y BC Management, mientras que las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

Un álbum nacido de la colaboración artística

“SuperArte” comenzó inicialmente como un EP de seis canciones, pero terminó convirtiéndose en un álbum de 12 temas seleccionados entre más de 40 composiciones desarrolladas por ambos artistas.

Según explicó Lenny Tavárez, el proyecto se construyó dejando de lado la competencia individual para priorizar la creación colectiva.

“Este álbum nace de la hermandad; no es sobre competir, es sobre elevar el arte y construir algo verdadero”, señaló el cantante.

Justin Quiles, por su parte, definió la propuesta como una manera de hacer música desde la honestidad artística y sin seguir tendencias comerciales.

El concierto incluirá los principales temas de “SuperArte”

El show en Lima recorrerá las canciones más representativas del álbum, que combina temas románticos y sonidos más intensos del género urbano.

Entre los sencillos que formarán parte del repertorio destacan “Champagne”, “Roomservice”, “Las Neas” y “Thank You BB”.

La propuesta también incorpora colaboraciones musicales con figuras del reggaetón y la música urbana latina como J Balvin, Eladio Carrión, Blessd, Sech, Dalex y Jowell & Randy.

Jerry Di y Adso serán invitados especiales

Como parte del espectáculo en Arena 1, los artistas venezolanos Jerry Di y Adso participarán como invitados especiales de la noche.

La organización señaló que el concierto buscará ofrecer una experiencia basada en la continuidad narrativa del álbum, diferenciándose de formatos centrados únicamente en éxitos individuales.

Detalles del concierto en Lima

Fecha: Sábado 26 de septiembre

Lugar: Arena 1, Lima

Concepto: Presentación oficial del álbum “SuperArte”

Producción

Kandavu

Tesa Entertainment

BC Management

Entradas: Disponibles en Ticketmaster