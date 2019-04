Leslie Shaw: “Quiero usar mi faldita, sentirme sexy, pero exijo respeto” (ENTREVISTA)

Síguenos en Facebook

Leslie Shaw no anda con medias tintas, dice lo que piensa aunque eso cause polémica. Tras semanas en las que su nombre aparece como tendencia gracias a su éxito “Faldita” y unas polémicas declaraciones sobre el rock, la cantante recién llegada de México solo tiene ganas de celebrar lo que le está pasando en su carrera.

“Yo dejé de hacer rock hace cuatro años, pero nunca he renegado de eso. Soy muy directa y sincera con lo que digo. Cuando hablé de lo que predomina en la industria en estos momentos fue mi opinión, de repente estoy equivocada o no, pero estoy en un país en el que hay libertad de expresión. Si herí susceptibilidades lo siento, no fue mi intención, pero no me referí a modas, fue mi punto de vista como artista de lo que suena hoy después de hablar con mucha gente que está metida en la industria musical. Ellos saben que a mí me gusta el pop rock, pero en estos momentos estoy haciendo urbano. Me gusta vivir de la música, me apasiona vivir de lo que hago y eso me llena de paz. Me siento tan completa haciendo música porque me permite seguir cumpliendo mis sueños”.

Sueños como tu primera visita a México, de donde llegaste hace una semana...

Sony Music me esperaba con una agenda de promoción. Estuve en EXA, que es la radio más importante de México en la que está sonando “Faldita”, y visité otros medios de comunicación en donde se interesaban por lo que estoy haciendo. Mi visita también incluyó presentaciones en el Pepsi Center en ciudad de México, en el Metropolitano en Puebla y el Telmex en Guadalajara.

Muchos de tus compañeros ven con buenos ojos tu internacionalización, afirman que eso los ayuda a todos...

Creo que lo importante es ir sumando. Cuando me preguntan sobre lo que se está haciendo en mi país, yo nombro a muchos de mis colegas. A mi manager Armando Lozano le digo: “Tienes que venir más seguido al Perú para escuchar talentos. Ya es hora de poner el nombre del Perú en el panorama musical latinoamericano”.

¿Consideras que “Faldita”, tu primer lanzamiento Sony Music US Latin, tiene una letra que empodera a las mujeres en este momento?

Sí, claro, especialmente esa parte que dice “solo mira y no toques”. Yo quiero usar mi faldita, quiero sentirme sexy, pero exijo respeto. El mensaje que buscamos proyectar es que nosotras las chicas podemos ponernos la faldita que queramos sin necesidad de que alguien nos falte el respeto en la calle. Un montón de chicas me dicen: “Oye, a mí me daba vergüenza salir a la calle con una faldita, pero después de escuchar tu canción ya no tengo roche de ponérmela y bailar”. Si quieren que miren, pero no toquen, esa es la idea.

Al cantante de música urbana se le ha permitido de todo en las letras, a las mujeres se les critica...

En estos tiempos, la mujer ya está diciendo muchas cosas en sus canciones en el género urbano. Tenemos los mismos derechos para manejar nuestras vidas y eso hay que reflejarlo en las canciones, no me es algo ajeno.

Gracias a tu último éxito se te ha abierto un panorama muy interesante y exigente. ¿Eres consciente de eso?

Claro que sí, pero no hay vuelta atrás, solo queda trabajar y cumplir con lo que se viene. Hace poco estuve compartiendo con Abraham Mateo y tenemos muchos proyectos juntos, él es muy talentoso como compositor y productor. También hay cosas muy interesantes con Mau y Ricky y los chicos del grupo español Lérica.

Por lo visto y expuesto, por el momento, el amor no es una de las prioridades de Leslie Shaw...

Eso ya lo tenía claro desde hace tiempo, por eso estoy soltera y no me desespero. Tener una pareja no es mi prioridad ahorita, por el momento no estoy buscando formar una familia. Lo que busco ahora es seguir en la música, por lo que me dedico a ella las 24 horas del día. El poco tiempo que me queda libre voy al gimnasio, porque debo cuidar mi físico, y trato de dormir cuanto más pueda porque los fines de semana siempre se pasan malas noches. Tener una pareja por ahora no me quita el sueño, quizá más adelante.