Tras radicar en Miami donde consolida su carrera como cantante, Leslie Shaw reaparecerá este sábado en las pantallas y lo hará en “El Reventonazo de la Chola” para contar más de sus proyectos.

Y es que la rubia hace una semana estrenó “No olvido”, un sencillo cuya autoría la compartió con el reggaetonero puertorriqueño Yozuel y estuvo bajo la producción de Yondoe.

No obstante, el programa de la Chola Chabuca también empezará a vivir el mes navideño con divertidas secuencias y humor.

Cantante revela que compró una casa en Estados Unidos gracias a sus ahorros y sus ganancias en Onlyfans

Leslie Shaw reveló que compró una casa en Estados Unidos gracias a las ganancias de su Onlyfans y de sus ahorros. La cantante, cuando se refirió a su cuenta de Onlyfans le dijo a Tula: “¿Sino como crees?” y la conductora respondió: “Ah del Onlyfans te has comprado tu casa”, pero la rubia se corrigió de inmediato: “No, no, no, (esto fue) de mis ahorros de siempre”.

Leslie Shaw y su dentadura con diamantes de casi US$ 15.000: “Conocí a un joyero que trabaja con J Balvin”

Leslie Shaw se presentó en Mujeres al Mando para contar sobre su nuevo tema musical. La cantante peruana contó que su dentadura con diamantes está valorizada en cerca de US$ 15.000. “Conocí a un joyero que trabaja con J Balvin y Arcángel. Me gustaron sus joyas y me envió de regalo (los implantes). Me mandó un molde para que yo le mande mi dentadura y hay que aprovechar”.

