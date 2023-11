En la última edición de ‘Magaly TV, la firme’, Leslie Shaw arremetió contra Mario Hart, dejando claro que los sentimientos del pasado no tienen eco en su presente. Además, la cantante opinó entre risas sobre el regreso a la música del exchico reality.

“Dice que ha relanzado su carrera, pero ni siquiera ha estrenado una canción. El único hit que tiene es el de hace 8 años. No ha sacado canción ni videoclip, mucho menos sale en la radio”, contó.

Luego continuó con: “solo canta en discotecas. Lo que dijo me parece una falta de respeto a los artistas que verdaderamente invierte en su carrera musical. Y encima todos lo apadrinan, me da vergüenza ajena”.





Leslie Shaw le responde a Micheille Soifer por llamarla ridícula: “yo seré ridículamente talentosa”

Leslie Shaw se presentó en el programa ‘Magaly TV, la firme’ para hacer frente a las acusaciones en su contra. Sin pelos en la lengua, expresó su descontento hacia Micheille Soifer, quien la calificó de ‘ridícula’ por su negativa a colaborar con artistas peruanos.

“Yo voy a decir solo una cosa. Hay niveles. No sabía que había tantos envidiosos, huele la envidia hasta acá. Yo seré ridículamente talentosa, (pero) ridícula las otras que están haciendo educación física hace 20 años”, expresó Leslie Shaw

En otro momento de la entrevista, Leslie reveló que su enemistad con Micheille Soifer se originó hace varios años, acusándola de copiar su estilo al buscar al mismo diseñador que la vistió para grabar su videoclip ‘Soy Soltera’ con Thalía.

“La conozco de lejitos no más, pero ya desde hace varios años empezó a incomodarme por varias cosas que me iba enterando. Yo invierto, viajé a Nueva York, busqué al diseñador Augusto Manzanares para que me vista (…) y de ahí la veo a la otra (Micheille Soifer) con la ropa de Augusto”, contó.

Te puede interesar

Conoce las instalaciones de la librería online más grande de todo Latinoamérica