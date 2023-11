Michelle Soifer no se calló nada y arremetió contra Leslie Shaw, quien no tuvo reparo en darle con palo a Mario Hart, Handa y Flavia Laos, dejando entrever que no tienen talento para la música. Al respecto, la chica reality señaló que la cantante es una persona “ridícula” por querer minimizar a los demás.

“Yo no digo que cante mal, yo no he dicho que no tenga talento, es muy linda, es talentosa, pero no hay que chancar a los otros talentos para nada”, comenzó diciendo para ‘América Espectáculos’.

En ese sentido, Soifer no dudó en poner en su sitio a la rubia por cuestionar las formas de hacer dinero de Flavia Laos y Mayra Goñi.

“Es una ridícula, aparte me da mucha pena (...) Oye mamita, ubícate, bájate, más bien ya ve apurándote porque está pasando tu tiempo”, agregó.

Además, la integrante de ‘EEG’ señaló que, por la actitud de Leslie Shaw, ningún artista peruano quiere colaborar con ella. “No entiendo cuál es su afán, todo el tiempo critica, habla mal, por eso nadie de acá quiere grabar contigo... Porque tampoco es que sea la Beyoncé cantando”, mencionó.

