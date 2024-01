Leslie Stewart tiene toda la autoridad para hablar de vigencia. Su papel en “Súper Ada”, telenovela en la que encarna a Pilar, la madre del galán de la historia, reafirma su apuesta por la actuación y la trae de vuelta a un género en el que se mueve como pez en el agua. “Actuar es mi forma de vida desde hace 30 años, es lo que hago, lo que conozco. Estoy muy agradecida de que me haya tocado la suerte de siempre trabajar en producciones A1, con personajes que si bien pueden ser un poco similares en algún aspecto, como últimamente que soy a mamá, siempre les marco la diferencia”, dice la actriz.

La carrera artística siempre será de resistencia, no de creérsela por un éxito fácil. Así es, una carrera de resistencia, y sobre todo en el Perú, que dependiendo de la situación económica se hacen pocas producciones y a veces uno tiene que estar en para. Hay que sufrirla y guerrear mucho para poder seguir adelante.

¿Te ha pasado que en algún momento has tenido que aceptar papeles que no te convencían? En este país no tenemos la suerte de tener tantas producciones como quisiéramos, entonces, no suelo negarme a una producción larga, porque me mantiene en vigencia, y es mi fuente de ingreso, yo soy mamá soltera de tres adolescentes, que van a la universidad, entonces no me puedo dar el lujo de rechazar un trabajo. Realmente no me ha tocado nada malo, he tenido la suerte de que todas las producciones en las que he participado han sido de calidad y con buenos papeles.

¿Pasar de dama joven a mamá en las telenovelas lo asumiste sin drama? Cuando viví en Miami empecé un poco con el tema de ser mamá en las telenovelas y mi primera vez fue con Eugenio Siller, un actor mexicano que me lleva solo 10 años. Pero nada, después de superar esa primera experiencia y asumirla, normal, ya todo estuvo superado.

Hay actrices que se resisten y quieren seguir siendo las protagonistas aunque no sean tan jovencitas.

Yo no tuve ese problema, mientras los personajes que encarne sean diferentes, y uno los pueda ir variando no me hago rollos. Un buen personaje es lo más enriquecedor para una actriz, más que si es el protagónico o no.

Actriz encarna a Pilar, en "Súper Ada", una empresaria que maneja artistas de la cumbia.

Muchas veces los personajes secundarios le han robado el show a los protagonistas.

Por supuesto, mil veces, y ahí está también lo que aportes, tus gestos, tu expresión corporal, para hacer que este personaje atrape a la gente. Para mí, el Joker, es un personaje tan increíble que opacaba al mismo Batman y hay otros ejemplos. Lo que uno nunca debe hacer es quejarse, hay que trabajar con calma y paciencia para dar vuelta a las cosas.

Aunque hay muchas actrices maduras que se quejan de que no hay papeles interesantes para ellas.

Bueno, definitivamente los protagónicos, los personajes más ricos siempre serán para los más jóvenes, pero hay excepciones. Hay que esperar encontrarnos con guionistas, con directores de mente más abierta y que nos ayuden a dar propuestas diferentes en las producciones de televisión.

¿Ninguno de tus tres hijos quiere seguir tus pasos? Mi hija modela, ha hecho algo en la actuación pero no es a lo que se quiere dedicar, eso lo ve como un hobby, porque ella sigue marketing. Mi hijo mayor estudia para ser piloto de avión y el menor creo que se quiere ir afuera para estudiar, con eso te digo todo.

Volviendo a la telenovela, ¿cómo es Pilar, tu personaje en “Súper Ada? Soy la mamá de Leonardo (Pablo Heredia), además trabajo como manager y productora de eventos de cumbia, y represento a Bárbara (Virna Flores). Voy a buscar por todos los medios que ella comience a crecer en este mundo tan difícil que es la cumbia, pero allí entrará Ada (Maricarmen Marín). El resto, lo tendrán que ver ustedes.