Leslie Stewart: “La mayoría de actores tenemos la sensibilidad a flor de piel”

En 1991, con tan solo 19 años, participó en el certamen de belleza Miss Perú, quedando entre el top 8 del mencionado concurso. Este hecho, que bien pudo haber sido el inicio de innumerables competencias, fue decisivo para conducir a Leslie Stewart por el camino de la actuación, una de sus más grandes pasiones.

Hoy con una amplia carrera, y tras haber participado en más de 20 novelas nacionales, la modelo habla de sus inicios, el proceso de su formación como actriz y el taller de actuación que comenzará a dictar.

Tu ingreso en el medio artístico se dio a través de un concurso de belleza, ¿cómo fue esa experiencia?

En verdad, yo era lo que se hoy llaman “tomboy” (chica poco femenina). Entonces, me matriculé en las clases de modelaje con Frieda Holler, con la idea de complacer a mi madre porque ella quería que fuera más femenina y, como en esa época todo me daba lo mismo, acepté.

¿Qué aporte consideras que te brindó esa etapa?

No me enseñó nada, las matan de hambre a todas (risas). Son exigentes, obviamente. Lo que pasa es que para mí el rol de la mujer no consiste en estar preciosa, en tacos, parada en una finca donde hay un jardín en el que no se puede caminar. La idea de estar maquillada todo el tiempo, tampoco la entendía. Obviamente, siempre hay que verse bien, pero no lo entendía de esa forma.

Después de eso, obtuviste un papel protagónico en la miniserie El ángel vengador: Calígula...

Una vez que entré al mundo del modelaje comencé a madurar, a frenar mi carácter impulsivo con el que quería demostrar que era la rebelde. En ese contexto, me llaman para un casting de esa miniserie y ahí despega toda mi carrera actoral. Ahora, yo me veo en Calígula y digo: “¡Dios mío, qué mal actuaba!” (risas).

¿Cuál consideras que fue la etapa como actriz que te nutrió más?

Fue cuando me llamaron para participar en Los de arriba y los de abajo, de Michel Gómez. Mi actuación ahí requería más exigencia. El tema de la novela estaba en relación a las noticias, es decir, a temas de política o sociales y nos poníamos grabar dos o tres días antes. Entonces, siempre había que estudiar mucho. Ahí decidí que tenía que ser más seria.

Además, compartiste roles con actores extranjeros...

Sí, en la novela María Emilia. En esa oportunidad, tuve que volver a exigirme. Me matriculé en varios cursos. Había un director cubano que era mucho más riguroso. Se trabaja con actores que uno había admirado desde siempre, entonces fue, otra vez, volver a sacar lo mejor de mí, concentrarme más. Traté de conseguir un acento más neutro, porque recuerdo que al director no le gustaba como hablaba.

¿Consideras que a lo largo de tu carrera o en tu vida cometiste algún exceso?

No, no, excesos los de ahora. Yo era una bebé en pañales. Nunca he estado con nadie que tenga que ver con el medio televisivo. Pero bueno, excesos han habido en el sentido de que vas a una fiesta y tomaste por ahí un poco de más. Cosas típicas de la edad.

¿Cómo definirías tu trato con la prensa en relación a ese tema?

Felizmente, dentro de todo, siempre he tenido una buena relación con la prensa. En mi época no habían redes sociales, entonces la vida era un poco más tranquila. Bueno, también tengo un carácter fuerte que hace que las críticas que vienen de afuera no me afecten.

Volviendo al ámbito profesional, te encuentras a puertas de dictar un taller en Sin Argolla, ¿de qué se trata?

Me pienso enfocar en el personaje antagónico. Pero, en general, se va a abarcar de todo. De qué se trata la actuación, cómo expresar los sentimiento, etc. Porque muchos pueden actuar, pero pocos logran hacer sentir eso al público hasta estremecerlo completamente.

¿Qué aporte consideras que le ha brindado la actuación a tu vida?

De alguna manera, la mayoría de actores tenemos la sensibilidad a flor de piel. Entonces, eso nos puede llevar a tomar acciones en relación a lo que sucede en el mundo. Por ejemplo, Leonardo Di Caprio o Morgan Freeman son representantes que luchan contra el calentamiento global. Eso es lo que me ha dado la actuación.

Perfil

Leslie Stewart, actriz y modelo

En el 2006 grabó unos capítulos para la serie Decisiones de Telemundo y en el 2018 debutó en el cine con la película Utopía, dirigida por el periodista Gino Tassara.