La reconocida actriz peruana Leslie Stewart, junto a su hija Ariana Rifai, presentan “Ay Mamá”, un podcast que propone conversaciones cercanas, auténticas y sin jerarquías, desde una dinámica que rompe con el modelo tradicional de madre e hija para acercarse más a una relación de “mamá-amiga”.

Este proyecto ofrece conversaciones reales desde dos miradas generacionales distintas, pero conectadas desde la confianza, la complicidad y la honestidad. Más que conversaciones familiares, “Ay Mamá” plantea un espacio horizontal donde ambas voces dialogan de igual a igual, abordando temas cotidianos con apertura y naturalidad.

El contenido se enriquece con la participación de invitados diversos, que incluyen tanto especialistas en áreas como nutrición, crianza y bienestar familiar, como también invitados sorpresa y perfiles variados que aportan nuevas perspectivas a cada episodio.

“Queríamos crear un espacio donde se pueda hablar sin filtros, pero también con información que realmente ayude”, comenta Ariana.

Por su parte, Leslie señala: “Como mamá, siento que hay muchas cosas que no se hablan lo suficiente dentro de casa. Este podcast es una oportunidad para abrir esas conversaciones desde el respeto, la honestidad y también desde el aprendizaje”.

Con una propuesta que equilibra cercanía y profundidad, “Ay Mamá” busca conectar con quienes sienten que, incluso dentro de la familia, aún quedan conversaciones pendientes.