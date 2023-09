Leysi Suárez le dijo a Samahara Lobatón lo que pensaba sobre su nuevo saliente Bryan Torres. La cantante arremetió contra el joven músico y afirmó que no le parece una persona presentable por sus declaraciones sobre la hija de Melissa Klug.

“No te importará mi opinión, pero a mí también no me parece la relación con este chico porque para que diga que Samahara tiene que pulirse. A mí me parece que quien tiene que pulirse es él con su vocabulario primero al momento de expresarse de su pareja actual que es Samahara. Ese tipo tiene que pulir su vocabulario. Me parece desatinado, a mí me gustaría ver que ella esté con un chico que pueda ser presentable para su hija, no me parece presentable”, indicó.

Por otro lado, Samahara respaldó a su novio y aseguró que es una persona trabajadora y responsable.

“Todas las mamás tenemos derecho de aconsejar a nuestros hijos, tengo una hija, practico la crianza respetuosa con mi hija, tengo límites. No me puedo meter en sus decisiones. Más allá de lo que pasemos en cuatro paredes, nosotras cumplimos nuestro rol como mamá aconsejando... Ya soy una adulta, no vivo en su casa, ella no me mantiene. Cada quien tiene su vida ”, manifestó.

