Liliana Trujillo cambia de piel otra vez. La primera actriz peruana ahora es Yolanda Poma, madre de León Zárate (André Silva) en la telenovela “Luz de Luna”, historia que devuelve a la artista a las telenovelas, un género en el que se mueve “como pez en el agua”.

“Ella es una mujer ayacuchana que ha perdido a su esposo y tiene solamente a León, su hijo, es una ama de casa trabajadora de mucha fuerza, optimista, tiene una bonita conexión y vínculo con su hijo. Como toda madre, lo cuida, pero sabe que él tiene que luchar por sus sueños y ella también está muy segura de lo que ha formado”, dice Trujillo.

Un papel vital en la historia..

El personaje está bien seguro, bien centrado y especialmente ella está convencida de las potencialidades que puede tener su hijo como músico, por otro lado, es acogedora y comunicativa. Ya dejé de hacer papeles de personas que trabajan en casa y he pasado a ser de mamá, y próximamente haré de abuelita, porque ya me toca.

¿En tiempos de pandemia cómo preparaste el personaje?

Hemos tenido muchas reuniones virtuales de acuerdo a los núcleos, de acuerdo a los actores y sus relaciones en la historia, en mi caso con mi hijo y los integrantes de la banda de música que paran con nosotros. Los guionistas nos dan un poco el perfil, la naturaleza del vínculo y de las relaciones que hay. Sobre eso, en el espectro de amas de casa o de mamá que puedo tener, y que ya manejo desde hace tiempo busco darle como alguna particularidad, allí los talleres te ayudan un poco y pones en práctica lo que has aprendido.

¿Cómo haces para no repetirte con un nuevo personaje?

Es inevitable que te digan: ‘se parece a una mamá de alguna otra telenovela’. Si pues, es mamá o sea mayor cosa no va a existir, y que se parezca a ti, claro, soy la misma actriz pude haber cambiado el cabello, pero mi voz va a ser igual y mis intenciones también. En todo caso mi reto y en lo que yo me enfoco será en buscarle algunos gestos en la organicidad del trabajo actoral y en el que se pueda creer que efectivamente hay una relación madre e hijo con quien me toque interpretar y que esté comprometido con su trabajo.

¿Cuán importante es tener compañeros que se comprometan con su trabajo?

Cuando tienes el chance de trabajar con un actor que está comprometido, ni siquiera te digo de alguien que viene de escuela, o de taller, si son autodidactas o no sé, el compromiso se nota porque está buscando lo mejor para la escena y para el personaje.

¿Todavía hay ese prejuicio con los actores que no pasaron por una escuela?

Dentro del set no, pero si lo leo en los comentarios de Twitter y redes que es inevitable y donde se percibe un total desconocimiento de lo que es el trabajo de una escena, un trabajo actoral. Por eso digo que si el compañero está comprometido con lo que está haciendo la escena va a salir. Lo importante es que se esté interesado en que todos dentro de la escena funcionemos, así un trabajo en equipo se vuelve mucho más llevadero y mucho más orgánico también.

¿Qué sensación te genera el regreso a los sets de grabación?

La sensación es dual, por un lado, un poco la satisfacción de trabajar en lo que a uno le gusta, reencontrarse en los espacios que además son familiares, trabajar otra vez con amigos, la gente que aprecias, quieres y admiras es como que te da esa sensación cercana a que ya se puede volver a lo normal. Pero por otro lado, cuando están las personas de producción, que son de sanidad, que ingresan a las grabaciones y hacen cumplir las reglas es cuando otra vez aterrizas.

¿Y después de esta pandemia habremos aprendido la lección?

Quisiera creer que hemos aprendido algo, o en todo caso creo que a algunas personas es posible que les haya quedado algo. Las personas que han perdido sus familiares y que encima han quedado endeudadas, creo que les ha quedado una marca y sobre todo un aprendizaje bien fuerte. Igual a quienes han sufrido la enfermedad y han quedado con las secuelas, que además no son solo físicas, sino también psicológicas. Creo que todo aquel que tenga chance de poder hacer una introspección, se puede dar cuenta del control de las emociones que hay que tener, pero no creo que sea para todos de verdad. Ni tampoco creo después de lo que hemos vivido todos hayamos aprendido la lección,