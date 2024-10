La cantante Linda Caba confirmó que continuará usando su nombre tras un reciente intento de patentarlo por un tercero, quien buscaba frenar su carrera musical. Además, para alegría de sus fans, reafirmó que hará lo mismo con la frase “siéntelo”, que en la actualidad se ha viralizado en redes sociales como un símbolo de fuerza y perseverancia para las mujeres.

La artista de origen pucallpino se presentará en Lima el 31 de octubre en el Huarocondo, en San Juan de Lurigancho, donde compartirá escenario con la ‘Faraona’ Marisol y Leslie Shaw.

“Será un choque de tres mujeres con mucha fuerza. Cada una es distinta y tiene estilos únicos de hacer música. Estoy más que emocionada de compartir escenario con la Faraona y la ‘gringa’. Además, será mi debut como solista en Lima, un público que siempre me ha brindado cariño y respeto, pero hoy tengo que demostrarles de qué estoy hecha”, afirmó Linda.

¿Qué pasó con su nombre?

Días atrás, Raúl Flores, mánager de Explosión de Iquitos, hizo públicas sus declaraciones, asegurando que alguien intentó usar el nombre de Linda en su contra y que ya había solicitado la anulación del registro en Indecopi. Flores subrayó que su intención nunca fue afectar a Caba, quien fue una figura central en la agrupación durante más de 15 años.

A pesar de la incertidumbre generada por la situación, Caba aseguró que el asunto ya fue resuelto.

“Yo me quedo con las declaraciones de Raúl (Flores), que no tuvo nada que ver con la patente de mi nombre. Él dice que hay una persona que intentaba perjudicarlo a él y que, a la vez, eso me iba a afectar a mí. Todo está solucionado. Yo me llamo Linda Caba y puedo decir: ¡Siéntelo!”, manifestó la artista.

Recuerdo de Explosión de Iquitos

Durante la entrevista, Linda también reflexionó sobre su salida de Explosión de Iquitos, agrupación a la que se unió a los 17 años y que considera una parte importante de su vida.

“Son más de 15 años de vida. Tengo 32 años ahora y estuve en Explosión desde los 17″, recordó con nostalgia.