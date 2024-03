Lita Pezo se pronuncia tras perder Viña del Mar 2024: “Para mí el premio es el cariño del público”

Lita Pezo se siente agradecida por el apoyo y cariño del público en su participación en Viña del Mar. Aunque no se llevó la gaviota por su canción ‘Luchadora’, la cantante peruana se siente impulsada a seguir luchando en sus sueños, pues un concurso no la define.

“ Un concurso no nos define , felicito a mis compañeros porque todos han sido extraordinariamente buenos y como dije llegar a la final era mi mayor expectativa, yo seguiré entregando el corazón hasta que Dios me dé la vida ”, declaró para Trome.

“Esto es un impulso para seguir trabajando, para seguir puliendo detalles. A raíz de esto ya me siguen, ya conocen un poco de mi música, ese es el mayor premio. Para mí el premio es el cariño del público ”, añadió.

Asimismo, la joven artista resaltó el talento de sus compañeros de la competencia.

“ Todos somos ganadores, mis compañeros han sido increíbles, ha sido un viaje lleno de aprendizaje con ellos y les deseo lo mejor en su totalidad ”, manifestó.

Además, Lita Pezo piensa evaluar si continuar con los concursos o solo enfocarse en su carrera como solista.

“No sé si acabó mi etapa de concursos no lo puedo decir, no sé qué me depara el destino, no sé qué habrá o pasará más adelante, lo que sé es que todo es para bien”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR