Cajamarca se prepara para vivir una de las ediciones más importantes de su fiesta más representativa, con una variada programación cultural y la presencia de destacados sartistas nacionales, consolidándose como uno de los principales destinos festivos del país.

Los Carnavales de Cajamarca 2026 ya están en marcha y prometen ser una de las ediciones más grandes y vibrantes de los últimos años. La programación contará con más de 10 grandes eventos oficiales del carnaval, incluyendo presentaciones de reconocidos artistas nacionales y agrupaciones de primer nivel como La Bella Luz, Son del Duke, Armonía 10, String Karma, Los Alegres de Bambamarca, Hermanos Yaipén, Dina Paúcar, entre muchos otros exponentes de la música popular peruana, quienes se presentarán en distintos escenarios y fechas a lo largo de la temporada de carnavales.

Las entradas ya están a la venta en Vaope.com, la tiquetera oficial del evento. Asimismo, se dio a conocer el cronograma de las principales actividades tradicionales delcarnaval: el 14 de febrero se realizará la entrada de Ño Carnavalón; el 15 de febrero, elconcurso de patrullas y comparsas; el 16 de febrero, el tradicional corso carnavalesco; el 17 de febrero, el velorio de Ño Carnavalón; y el 18 de febrero, el entierro del Rey Momo, acto que marca el cierre oficial de las celebraciones.