Antes de casarse con la artista Alessandra Rosaldo en 2012, Eugenio Derbez mantuvo algunos compromisos con otras mexicanas, junto a quienes tuvo a sus hijos: Aislinn Derbez, Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez. Este último nació producto de su relación con Victoria Ruffo, la actriz de novelas como “Corona de lágrimas”, “La fiera” y “Vivo por Elena”.

Derbez y Ruffo protagonizaron uno de los romances más controversiales del medio, debido a que enfrentaron una rigurosa batalla legal por la custodia del pequeño José Eduardo y, además, participaron en una “boda falsa” que los hizo el blanco de comentarios en su momento.

Aunque pasaron más de 20 años, algunas personas no olvidan la ceremonia “ficticia” que habría tenido con la protagonista de “Victoria”, por ello, el sexagenario decidió aclarar el tema en una reciente entrevista con Yordi Rosado.

Eugenio Derbez junto a su hijo José Eduardo (Foto: José Eduardo Derbez / Instagram)

LA HISTORIA DE LA “BODA BALSA” ENTRE EUGENIO DERBEZ Y VICTORIA RUFFO

En el video publicado en YouTube, Eugenio contó los detalles de la pedida de mano que le realizó a la actriz, la cual tuvo como temática el estilo de una boda. A este evento asistió el grupo de amigos más cercanos de la pareja, por lo que el comediante asegura que su intención nunca fue engañar al público haciéndoles creer que se trataba de una boda, cuando solo estaba festejando su compromiso.

“¿Cómo voy a engañar y hacer una boda falsa con toda la gente importante que tiene ella alrededor? O sea, ¿tú crees que su mamá no sabía? (…) Me dice: ‘Vamos a casarnos, vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar y no tenemos que decirles del acta”, detalló Derbez.

El también productor contó que decidió comprometerse con la madre de su tercer hijo al poco tiempo de enterarse de que serían padres. Victoria tenía muchas ganas de anunciar que se casarían, lo que finalmente causó problemas en su relación.

Eugenio también expresó que su entonces novia y familia sabían que la fiesta solo era celebración y no una boda falsa; sin embargo, este argumento fue el que usaron más adelante cuando se enfrentaron en una batalla legal por su hijo.

Victoria Ruffo reveló que tuvo que someterse a terapia para superar su separación de Eugenio Derbez. (Foto: Universal)

EL ROL DE MARCIAL CASALE

La persona que ofició la misa falsa fue el actor Marcial Casale, quien atestiguó la entrega del anillo de compromiso a Ruffo. Casale es uno de los mejores amigos de Eugenio, con quien trabajó en diversas oportunidades. En esos años , el actor de “Sense 8″ se desenvolvía como artista de teatro y cine, además de capacitador.

¿CÓMO SE CONOCIERON VICTORIA RUFFO Y EUGENIO DERBEZ?

Todo sucedió cuando él trabajaba en el programa cómico de Anabel Ferreira, quien le reveló que Ruffo, quien estaba participando en una telenovela con su madre, había estado preguntando por él.

Del mismo modo, contó que su madre, Silvia Derbez, terminó por confirmarle lo que le habían dicho, así que no se quedó de brazos cruzados y decidió hacer algo para acercarse a quien ya era catalogada como la ‘Reina de las Telenovelas’.

Es así que el cómico, con la excusa de ir a visitar a su progenitora al foro de grabación, conoce a Victoria Ruffo en persona y entablan conversación para luego quedar a salir.