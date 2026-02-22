Los clásicos de Los Prisioneros, una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano, volverán a sonar con fuerza en Arequipa el jueves 23 de abril, en un concierto que promete una noche cargada de nostalgia y energía.

El encargado de mantener vivo el legado del grupo es Miguel Tapia, baterista histórico y miembro original de la banda junto a Jorge González y Claudio Narea. En esta presentación interpretará himnos como “El baile de los que sobran”, “Sexo”, “Por qué no se van”, “We are sudamerican rockers”, “Tren al sur” y “Estrechez de corazón”, entre otros.

Un legado que marcó generaciones

Formada en 1983, Los Prisioneros se consolidó como un pilar del rock en español gracias a letras de fuerte contenido social y político que marcaron a toda una generación en América Latina.

Aunque la banda se disolvió oficialmente en 2006, su impacto cultural sigue vigente. Tras la separación, varios integrantes emprendieron proyectos personales, pero Miguel Tapia ha continuado llevando el repertorio clásico a los escenarios internacionales.

Actualmente, la agrupación que acompaña a Tapia está integrada por:

Miguel Tapia (voces y percusión)

Amaru Tapia (batería)

Marcelo Soto (guitarra)

Sergio “Coti” Badilla (teclados y secuenciadores)

Alexis Bugueño (bajo)

Fecha, lugar y venta de entradas

El concierto se realizará el 23 de abril en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa, uno de los principales recintos culturales de la Ciudad Blanca.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Uneticket:

Una noche para revivir clásicos

La llegada de Los Prisioneros a Arequipa promete ser una velada inolvidable para el público local, que podrá corear canciones que han acompañado luchas sociales, historias de amor y desencanto, y que forman parte del ADN musical latinoamericano.