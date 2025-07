A los 70 años, que confiesa orgullosa, la cantautora Lourdes Carhuas logra un sueño tantas veces ansiado: “Por esas trenzas”, su primer álbum con temas de su autoría. “Ya no tenía esperanzas. Siempre decía, bueno, será para la próxima, pero en buena onda, no con pena, sino siendo realista, no tenía los recursos para hacerlo”, manifiesta la artista. Pero el destino es imprevisible, siempre trae sorpresas, y en este caso muy gratas.

Una gran amiga de Carhuas que vive en Los Ángeles, Cecilia Noel, apostó por ser la productora ejecutiva de un proyecto que Miguel Tomas, joven músico, arreglista y productor quería hacer con los temas de la cantautora peruana. Fue así que nace “Por esas trenzas”, legado musical que une la voz y canciones de Lourdes Carhuas a la Orquesta Sinfónica de Bratislava.

Tu primer álbum le ha dado nuevos bríos a tu carrera. Sí, y estoy totalmente agradecida a la vida porque este regalo ya no lo pensaba, por eso, cuando empezamos a trabajar en el álbum le puse todas las ganas. El productor quiso tenerme todo el tiempo en el estudio para contarle las historias que hay detrás de cada canción; todo eso le sirvió para que él hiciera los arreglos que terminaron como a mí me gustan.

Que un músico y productor joven se acerque a ti para proponerte el proyecto no es algo usual. Y lo más impactante para mí fue cuando yo pensaba que el álbum solo lo grabaríamos con una guitarra y cajón, él me dijo que ese no era su intención. ‘Mi sueño es hacerlo con una orquesta grande’, me respondió Miguel Tomas. Me asusté y dije: pero cómo hacemos.

Y allí ingresa en la historia Cecilia Noel, que se convierte en la productora ejecutiva. Somos amigas desde hace mucho, cuando ambas cantábamos en la orquesta de Carlos Brescia, ella ahora vive en Los Ángeles y en alguna oportunidad me dijo: nunca te olvides de que somos hermanas donde estemos. Los años pasaron. la amistad sigue intacta, y tras una serie de reuniones entre los tres involucrados en el proyecto, ella aceptó ser la productora ejecutiva del álbum.

¿En qué momento de tu vida, además del canto, empiezas a escribir canciones? A los 47 años me entró el bichito, pero me preguntaba ¿qué voy a poder escribir yo? Me llegaban ideas, escribía, botaba los papeles por ahí porque no me gustaba lo que leía, hasta que poco a poco me di cuenta que lo de la composición iba en serio. Siempre me gustó la música afroperuana y el primer festejo que me escribí fue “Esa negra” que grabó Cecilia Barraza. Cuando después de escribir otros temas empezaron a ser grabados me dieron esa seguridad que se necesita en el oficio y comencé a escribir. En un día me salían tres y hasta cuatro canciones.

Lourdes Carhuas llegó a la final de "La Voz Senior" y logró que el público aplaudiera su talento.

Ya con tu faceta de compositora afianzada decides competir en La Voz Senior para lograr visibilidad. Yo no tenía la intención de hacerme famosa, ni nada que se le parezca. Para mí era solo desarrollar una faceta musical que inicie cuando formé un dúo con mi hermana y luego como integrante de coros para orquestas y de grandes cantantes. Participé en “La Voz” porque me dijeron que me iba a morir, entonces decidí entrar al programa antes que algo malo me pase. Si el jurado no volteaba en la presentación inicial no me iba a importar.

Y gracias al público llegaste a la gran final del reality. Muchos criticaban que hubiera participado, pero no me arrepiento. Había gente que decía ¿Y dónde estaba esta señora que no la hemos visto antes? Otros me preguntaban cuántos discos tenía grabados y no imaginaban que no tenía ninguno. Creo que me ayudó esa apuesta de participar sin la intención de ser famosa ni que me conozcan.

Muchos jóvenes tienen temor de componer música peruana porque el pop es más rentable. Les diría que no tengan miedo, que nuestra música es grande y hermosa. Tenemos de todas las formas, en todas las regiones, norte, centro, sur. No tengan miedo de expresar sus emociones, sus alegrías, también sus disgustos, Para esto es la música, para llegar a más personas, a más oídos, no tengan miedo. Tengo 70 años, me voy para los 71 y es la primera vez que tengo un disco, primera vez que mis temas están allí. Estoy muy contenta con lo que estoy haciendo y por nuestra música seguiré para adelante.