Lucecita Ceballos revela que fue víctima de agresión por su expareja: "Fue un momento duro"

La modelo colombiana Lucecita Ceballos reveló que fue víctima de agresión por parte de su expareja cuando tenía 15 años. Su padre tuvo que intervenir para que la agresión no pase a mayores.

"Cuando estuve en el colegio tuve un amor tóxico, él me llevaba años. Al final mostró su mal proceder. Cuando a uno lo empujan y hay un gesto de agresión ya no es saludable permanecer en esa relación. A mí me agredió y tuvo la osadía de meterme unos palmazos, eso no me gustó. Mi padre lo tuvo que cuadrar y allí quedó todo. En ese momento tenía 15 años. La violencia se da en todos los géneros", expresó en entrevista al diario El Popular.

Según contó la locutora radial, "fue un momento duro", pero fue superado y exhortó a las mujeres a no permitir a que nadie les falte el respeto de manera física o psicológica.

"Que sean fuertes y que vayan a denunciar a su agresor ante la policía y autoridades. Esos sujetos deben estar en la cárcel porque son un peligro para la sociedad. Si una vez te agreden verbal o físicamente, siempre lo van a hacer porque están enfermos y necesitan una ayuda profesional", manifestó.

Por otro lado, Lucecita Ceballos al ser consultada sobre si ha tenido propuestas indecentes, dijo que siempre hay gente "merodeando", pero "hay que ser dignos".

"Propuestas tenemos todos, siempre hay gente por ahí merodeando, pero siempre hay que ser dignos. Hay que saber decir no, siempre. Uno se da cuenta. Tenemos ese sexto sentido", indicó.