Lucho Cáceres y su dura opinión sobre la película ‘La Sociedad de la Nieve’: “Desperdicié dos horas y media de mi vida”

Lucho Cáceres opinó sobre la película de Netflix ‘La Sociedad de la Nieve’, que relata lo vivido por los pasajeros del vuelo 571 que se estrelló en Los Andes en 1972. Dicho largometraje está posicionado como número uno en dicha plataforma de streaming y por ello, varios usuarios se han sorprendido por los comentarios del actor.

A través de su cuenta de Instagram, el recordado actor de ‘1000 Oficios’ aseguró que perdió dos horas de su vida viendo el filme.

“ Leo tantos buenos comentarios que pensé haber visto otra película. No sé si es porque sabía exactamente todo lo que iba a pasar, o porque la primera me gustó más, pero siento que desperdicié 2 horas y media de mi vida. Dicen que no es un remake, que está contado desde otro punto de vista, a mi no me alcanzó ”, escribió.

Por las críticas que recibió, Lucho Cáceres decidió defenderse y le respondió a algunos cibernautas. Asimismo, les pidió que respeten su opinión.

“Bajo esa premisa debería “gustarle” a todo el mundo, casi casi como una obligación, no creo que sea así, acá hay varios que piensan diferente. Y no he hecho ninguna sátira como mencionas, solo he manifestado lo que sentí al ver la película”, manifestó.