Lucía de la Cruz contó que tras ser operada de la vesícula logró perder 23 kilos a base de una alimentación sana, además aseguró que para noviembre se vienen más cambios en su aspecto físico.

“Después de la operación a la vesícula he bajado 23 kilos de peso y en noviembre van a ver una Lucía cambiada físicamente, me voy a hacer un levantamiento de mamas y rejuvenecimiento facial y todo para mi público porque tengo 66 años cantándole al mundo, pero me siento una chica de 21 y sigo cantando como los dioses”, comentó la cantante al diario Trome.

La cantante criolla se mostró orgullosa porque logró perder peso a base de una alimentación sana. “No hice una dieta, estoy comiendo sano, no como frituras ni grasas. Yo no tomo gaseosa desde hace 17 años porque soy diabética y, de verdad, me siento bien porque me he puesto vestidos que hace 10 años atrás no me quedaban”, dijo Lucía quien este sábado 9 hará un show presencial en la peña Del Carajo.

La intérprete de “Perdóname” dijo sentirse emocionada por el reencuentro que tendrá con su público peruano. “Súper, me siento como cuando voy a un festival y entro a matar. Voy a subir al escenario a triunfar para que el público se vaya súper feliz”, señaló.

Por otro lado, la artista respondió a los cuestionamientos que se le hizo por hacer los famosos ‘privaditos’. “Yo tenía que trabajar, pero siempre iba con mis protocolos y con la bendición de Dios nunca me contagié. Mis protocolos son muy claros para la gente que me contrata, yo no canto después de la medianoche porque respeto el toque de queda. Eso que todos llaman privaditos, para mis son trabajos porque yo tengo que comer, pagar casa, luz, agua y no mantengo a nadie, simplemente a mis hijos”, enfatizó.

Finalmente, Lucía de la Cruz reconoció que está ilusionada. “Mi corazón ya tiene dueño. No está aquí en Perú, pero viene pronto y si fluye, fluye y sino seguiremos siendo amigos. Yo no busco el amor, el amor tiene que llegar a mí en algún momento”, reveló.

