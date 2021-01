Lucía de la Cruz fue captada bailando, cantando y, animando, una reunión social pese a estar prohibidas por el Gobierno para frenar la COVID-19.

El portal Instarandula, del periodista Samu, muestra a la cantante bailando y cantando. Además, la criolla no utiliza mascarilla y, los asistentes, no respetan el distanciamiento social.

LA CRIOLLA SE DEFIENDE

Lucía aseguró que la reunión a la que se le ve en los videos, fue el cumpleaños de una amiga muy cercana. Además, , señaló que todos los asistentes se hicieron pruebas.

“ No he hecho un ‘privadito’. Ese video es del día 29 de diciembre, en el almuerzo que le hice a una amiga íntima, de mi grupo musical, a quien le llevé un rico arroz con pollo. Todos en esa casa se realizaron la prueba de coronavirus y salieron negativos, porque también estaban sus padres que son mayores”, comenzó la cantante.

“Soy diabética y me cuido mucho, no sería capaz de poner en riesgo mi vida. Aunque no gane mucha plata, sigo con mis shows virtuales” .

CORREO - Lucía de la Cruz es captada cantando en reunión social pese a estar prohibida por la pandemia

VIDEO RECOMENDADO