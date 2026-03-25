El hospital María Auxiliadora emitió un comunicado sobre el estado de salud de la cantante criolla Lucía de la Cruz.

En el pronunciamiento, se señala que la paciente “actualmente se encuentra en la unidad de trauma shock, bajo monitoreo permanente y en cuidados de un equipo multidisciplinario”.

En ese sentido, el texto informa que Lucía de la Cruz está recibiendo atención a través del Seguro Integral de Salud (SIS).

Por otro lado, de acuerdo con información de Trome, la artista habría sufrido complicaciones por la diabetes que padece.