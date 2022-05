Tras su paso por las salas locales, “¿Quién dijo Detox?”, cinta dirigida por Rosa María Santisteban se traslada a las plataformas pero en formato de miniserie.

Luciana Blomberg, la protagonista de la historia, quien encarna a Connie, una joven abogada que se verá envuelta en una apuesta para ganar una cuenta en el estudio donde trabaja, no disimula su entusiasmo por esta nueva oportunidad que se le da a la cinta. “Así podemos seguir mostrando el trabajo que se hizo con mucho esfuerzo, la gente podrá disfrutarla en una plataforma súper amigable (Movistar TV) y está en un formato distinto al que estaba en los cines, ahora como miniserie”, dice la actriz.

¿La película no tuvo mucha suerte en los cines?

Lo que sucede es que cuando se estrenó la película recién se estaban comenzando a reabrir las salas y el aforo era un 40 por ciento, eso no ayudó mucho a que la película tenga tanta llegada cuando estuvo en la cartelera. Ahora está en una plataforma y la gente podrá ingresar a verla en el momento que pueda, ¿Quién dijo Detox? es una película muy divertida que tiene un mensaje muy bonito, habla sobre los retos, te motiva a no poner excusas, cambiar las rutinas, encontrar nuevas formas de vivir y de vincularte con los otros.

Cada personaje que se afronta exige una preparación, ¿cómo te fue con Connie?

Yo siempre creo que son los personajes los que te eligen a ti, y si sucede así es porque tú tienes algo del personaje. Connie es una chica que tiene muchas responsabilidades sobre sus hombros, está demasiada abocada a todo lo que es la parte laboral, pero todo su lado emocional lo tiene muy descuidado. Dentro de la película debe pasar por una transformación para poder conseguir un contrato y eso la lleva a replantear cosas sobre su vida.

¿La cuestionas?

Cuando yo construyo personajes intento un poco ponerme en sus zapatos y entender su psicología, cómo es que ella toma las decisiones o que la lleva a tomarlas. Para ese proceso también tengo que comenzar a recordar cosas de mi vida o comenzar a hacerme preguntas.

En algún momento de tu vida tuviste que cuestionar lo que estabas haciendo. ¿Te empezaste a replantear cosas?

Todo el tiempo, los seres humanos estamos siempre en constante cambio, cada cierto tiempo tiene uno que volverse a hacer la pregunta de si esto es lo que quiero, ese es el camino correcto. Mientras la vida va pasando, uno va construyendo cosas, y lo que construyes no se destruye, pero también comienzas a plantear nuevas posibilidades de mirar a otros lugares.

¿Y en estos momentos en qué escenario te estás desenvolviendo?

Bueno, yo soy actriz, me dedico a la actuación desde que salí del colegio, tengo la suerte de poder trabajar como actriz y poder desarrollarme en este espacio laboral y ahora estoy dictando un taller de actuación para adolescentes, siempre me ha gustado la enseñanza.

Tu personaje de Sofía en “De vuelta al barrio” te dio gran exposición, ¿cómo la pudiste manejar?

Yo estoy agradecida con el trabajo que he tenido, este trabajo que he tenido por cinco años porque me dio la posibilidad de construir un personaje que ha sido un referente para muchas adolescentes. La verdad es que mi carrera ha sido mediática, pero no mi vida personal. La retribución que yo he recibido de parte de la gente que se me ha acercado cada vez que estaba caminando por la calle, o que me han escrito algún mensaje, siempre ha sido desde un lugar de mucho respeto hacia lo que estoy haciendo. Para mí es manejable porque yo estoy preparada para responder por mi trabajo.

Hay quienes exponen todo y luego se quejan cuando los medios los acosan...

Lo que pasa con las redes sociales es que en ellas puedes mostrar todo lo que quieras, como si tuvieras un canal de televisión y tú decides mostrarle a tu público el contenido que te parece relevante, interesante. Hay personas que entienden su vida privada como un reality, deciden mostrarla públicamente y eso hace que también tengan que responderle a su público en base a la información que están dando, Yo utilizo mis redes sociales como un medio para compartir cosas que me interesan con respecto a la actuación y que me construyen como artista; no tengo que contarle a las personas lo que comí...esas cosas no.

Luciana Blomberg

Actriz. Estudió en el taller de Roberto Ángeles y luego partió a México donde se quedó dos años y logró ingresar en el Centro de Educación Artística de Televisa Su participación en populares series le ha dado el oficio que necesitaba.

