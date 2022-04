Genera nueva polémica. La modelo Luciana Fuster fue severamente criticada en redes sociales luego que asegurar que no se deja fotografiar en “lencería”.

La chica reality publicó algunas historias en su cuenta de Instagram, el pasado sábado 12 de abril, donde señaló que no se siente cómoda usando dichas prendas frente a la cámara porque “son íntimas”.

“La lencería se usa debajo de la ropa, entonces creo que no me tomaría fotos en lencería, en bikini sí, en lencería no porque siento que es algo íntimo”, señaló.

Frente a sus declaraciones, el popular Samuel Suárez mostró a través del portal Instarándula que la pareja de Patricio Parodi estaría faltando a la verdad.

“Cuando quieres enviarle una indirecta pero te olvidas de todo tu pasado fotográfico. Le salió mal mandar su chiquita, pero felizmente no le gusta el morbo”, escribió el reconocido ‘Samu’, quien se refirió a una presunta indirecta por parte de Fuster a Flavia Laos, quien en algún momento sí posó en lencería.

Como se recuerda, Fuster y Laos fueron amigas cercanas en el pasado, sin embargo, su amistad terminó en medio de un escándalo cuando la primera de ellas fue ‘ampayada’ con el exnovio de la otra.

Luciana Fuster dijo que no se tomaría fotos en lencería y usuarios le recuerdan su pasado

