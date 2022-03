Luciana Fuster salió al frente para desmentir que mantenga una mala relación con las hermanas de Patricio Parodi, luego que en una entrevista para un canal de YouTube las jóvenes admitieron que prefieren a su hermano soltero y no con pareja.

“Es un tema bastante incómodo porque lo crea la gente, yo tengo que aclarar porque obviamente estoy involucrada yo una vez más: no me llevo mal con las hermanas de Pato, es verdad que no somos muy cercanas porque yo recién estoy conociéndolas, recién nos estamos obviamente conociendo ahí en la casa, cuando ellas están por ahí”, contó Luciana Fuster ante las cámaras de “América Espectáculos”.

“Vi algo, que fue lo que rebotó de que ellas habían dicho que preferían que su hermano esté soltero. Ellas no solamente tienen un hermano, tienen dos, también tienen a Ike, entonces obviamente la gente lo va a agarrar por mi lado”, acotó.

Asimismo, la integrante de “Esto es Guerra” reveló que una de las hermanas de Patricio se comunicó con ella para explicarle que la entrevista había sido sacada de contexto, pues fue grabada en el 2021. “Una de las hermanas se me acercó a decirme que habían sacado eso de contexto, que no tienen nada en contra mía, que no me sienta incómoda porque no pasa nada”, reveló.

Incluso, para terminar con las especulaciones, Luciana Fuster aseguró que sí comparte momentos especiales con la familia del ‘Pato’.

“He estado cenando con la mamá de Pato, he salido a comer con el papá, con Pato, con el hermano. He estado en la casa, he comido con las hermanas también y más allá de eso cuando se me acerca la hermana (a decirme de la entrevista) me dijeron que lo grabaron antes del 2022, entonces no sé quién lo ha subido, ni con qué intención. No pasa nada”, enfatizó.

