Lucybell vuelve a Perú para brindar un único concierto este 9 de noviembre en la explanada del Centro de Convenciones Festiva. La reunión será como parte de su tour ‘Sesión 3000′, que celebra sus 33 años al servicio de la música junto a un nuevo concepto sobre el escenario.

“Lo que se viene con la nueva música de Lucybell es algo más fresco, representativa de la etapa que estamos viviendo. Son años de carrera, y ahora, cuando hace un par de meses nos juntamos en Santiago, en el estudio de Cote, para componer una proyección de 3 o 4 canciones, salieron 12 nuevas canciones, así que estamos muy felices y esa misma energía está plasmada en este trabajo”, expresó la banda en su cuenta oficial.

Esta velada será especial porque tendrá la presencia de otras propuestas. Por Chile también estará We Are The Grand, quienes desde el año 2009 aterrizaron con una propuesta de pop/rock distinta que le ha permitido publicar cuatro discos de estudio y tres EPS.

Por el lado nacional también estará el grupo JAS, considerados como una de las bandas más icónicas del rock peruano, siguen vigentes por más de 40 años. Hace poco publicaron junto a Los Juanelos una nueva versión del clásico ‘Ya No Quiero Más Ska’.

Otros grupos que se sumarán a la velada son Phonic, banda de rock alternativo en inglés. Este año publicaron la reedición de ‘Raise Your Head’, su primer disco de estudio. Finalmente, estará Última Conexión, banda integrada por Ana Alvarez y Jim Bravo. Su último disco fue ‘La fuerza de mi voz’, en donde apostaron por un sonido más electrónico, manteniendo los riffs, jugando con sintes y loops.

Como se recuerda, ‘Sesión 3000′ es parte de la secuencia o de la saga ‘Sesión Futura’ (2001) y ‘Sesión Primitiva’ (2008), experiencias que le han permitido a la banda registrar en vivo los tracks más emblemáticos de su trayectoria. Para ser parte de este show hay que adquirir los tickets en la plataforma de Joinnus.