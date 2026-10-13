Luis Fonsi anunció su regreso al Perú tras 5 años de ausencia en medio de su gira mundial “Mar infinito World Tour 2027” que incluye además países como Puerto Rico, Chile, Argentina, Colombia, entre otros.

Fonsi, quien celebra por estos días la elección de sus hits “Despacito” y “No me doy por vencido” dentro de las 10 canciones más importantes de la historia del “Hot Latin Songs” del Billboard, cantará en Lima el próximo 23 de Abril del 2027 en Arena 1 junto a su banda de músicos y coros.

El concepto de la gira está relacionado con distintos aspectos de su vida personal. El cantante explicó que la palabra “mar” tiene un significado especial porque representa la primera letra de los nombres de su hija Mika, su esposa Águeda y su hijo Rocco.

El nombre completo, “Mar Infinito”, surge de una conexión personal del artista que, al mismo tiempo, busca representar un vínculo universal. Así como el océano conecta continentes, la música ha permitido a Fonsi llevar sus canciones a distintos lugares del mundo y establecer vínculos con públicos de diferentes culturas.

“‘Mar Infinito’ representa mucho de lo que siento en este momento de mi vida. Todo lo recorrido, lo que todavía queda por descubrir y, sobre todo, la emoción de regresar a casa y compartirlo con mi gente”, señaló el intérprete.

Durante el “Mar Infinito World Tour 2027”, Fonsi recorrerá distintas etapas de su trayectoria musical.

La preventa de los boletos para ver a Luis Fonsi en concierto estarán disponibles desde este miércoles 14 de octubre a las 11 a.m. con un 20% descuento con tarjetas BBVA hasta agotar stock en la plataforma digital de Ticketmaster.

ZONAS Y PRECIOS PREVENTA

Zona General: s/220

Zona Vip: s/300

Zona Platinum: s/390