Los artistas globales Luis Fonsi y Feid iniciaron el 2026 con el lanzamiento de Cambiaré, una colaboración que invita a reconectar con la alegría a través del ritmo y el movimiento.

El anuncio oficial se realizó durante las Fiestas de la Calle San Sebastián, donde ambos artistas sorprendieron al público con un adelanto exclusivo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Fonsi apuesta por un nuevo sonido

Reconocido por su constante evolución, Fonsi explicó que “Cambiaré” representa un giro dentro de su carrera de más de 27 años. “Me hace mucha ilusión escribir e interpretar una canción diferente a lo que llevo haciendo. Sin riesgo no hay avance y sin valentía no hay evolución”, señaló el cantante.

El tema celebra sus raíces culturales desde una mirada fresca, manteniendo elementos tradicionales pero integrados a una producción actual.

Salsa reinterpretada para nuevas generaciones

Musicalmente, “Cambiaré” se apoya en la cadencia de la salsa, reinterpretada con arreglos contemporáneos. La canción fue compuesta por Fonsi y Feid junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes también participaron en la producción junto a Marcos Sánchez.

Fonsi detalló que la canción nació en una sesión de composición en Los Ángeles y que, desde el inicio, “pedía ritmo y movimiento”.

Una colaboración natural con Feid

La participación de Feid surgió de manera orgánica durante el proceso creativo. “Quería una voz con un color distinto, alguien fresco y con una energía muy actual. Sentí que era el momento perfecto para hacer algo diferente y especial”, explicó Fonsi.

El resultado es una mezcla que conecta tradición y modernidad, ampliando el alcance del tema hacia nuevas audiencias.

Video filmado en Puerto Rico

El video oficial fue dirigido por Carlos Pérez, de Elastic People, colaborador habitual de Fonsi en producciones como Despacito y Échame la culpa. Rodado en Puerto Rico, el clip desarrolla una narrativa que inicia de forma misteriosa y culmina en una celebración vibrante en las calles, reflejando la esencia festiva de la canción.