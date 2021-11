Lynda Lamadrid, miembro del Comité Interinstitucional de la Cámara de Profesionales de Eventos (CAPEV) y coordinadora nacional de Comunicación y Prensa de Proeventos, no oculta su preocupación por la situación que atraviesa la industria de bodas y eventos sociales, no masivos, ni deportivos.

“Somos la única industria que a pesar de haber sido reconocida como tal por el Ministerio de la Producción aún no está reactivada. Hay industrias similares que cumplen protocolos parecidos a los que debemos implementar, como hoteles, restaurantes, casinos, artes escénicas, mientras que nosotros seguimos en el limbo”, dice Lamadrid.

Es decir, si se quiere organizar una gran boda, aniversarios matrimoniales, grandes cumpleaños, etc, ¿no hay autorización aún?

Te van a autorizar siempre y cuando sea un local que haya gestionado en pandemia un permiso especial como restaurante y sólo puedes hacer almuerzo, cena o desayuno. No puedes tener música para escuchar, ni una pista de baile, no debes estar interactuando de cerca con las personas,

Pero estamos viendo que el sector musical se ha reactivado y congrega público con aforos limitados, ¿no es esto un contrasentido?

Y nuestra cámara celebra que haya trabajo y no criticamos que ellos estén operando, al contrario, estamos contentos con la reactivación de estas industrias hermanas, pero consideramos absurdo que haya una medida que autoriza graduaciones, eventos corporativos, lanzamientos de marca, en locales abiertos y sin límite de aforo, mientras que un evento social que tiene las mismas características no está aprobado. ¿Cuál es la diferencia?

¿Cuántos proveedores involucran las bodas y eventos sociales no masivos, ni deportivos ?

Dentro de un evento social, dependiendo de la propuesta, se puede conjugar hasta un número mayor de 40 proveedores para un solo evento. Entre ellos se incluyen los que nos brindan servicio de mozos, barman, catering, flores, toldos, autos, limusina, maquilladora, calzado,fotografías, filmación, equipos de sonido, orquestas y seguridad. Es una cadena interminable de personal .

Y evidentemente muchos de estos proveedores siguen sufriendo la crisis...

Hay algunos que se han reinventado, han ingresado al rubro de la venta de artículos de bioseguridad, las empresas de catering para aprovechar sus activos ofrecen comida a domicilio, otros hacen delivery de productos del mercado. Pero hay otros que han quebrado y que hantenido que dejar sus locales o vender sus equipos, eso no es justo.

¿Cómo ven el futuro para su industria?

Después de nuestra marcha blanca, que fue el 11 de diciembre del año pasado, nosotros creímos firmemente que en enero ya tendríamos las reglas del juego para empezar a operar, pero ya estamos noviembre y aún no se ha dado. Nosotros creemos que todo se solucionaría con la decisión política de una autoridad que nos diga por qué no nos dan el permiso para operar y nos aclaren lo que está mal en nuestros protocolos, sobre todo que se den cuenta que somos los únicos que no estamos trabajando.

Resulta desesperanzador ese panorama a pesar del esfuerzo que siguen haciendo para reactivarse...

Cuando hicimos la marcha blanca para presentar nuestras propuestas de protocolo, ese esfuerzo lo hicimos los eventistas con nuestro propio dinero, nadie nos dio una partida para eso. Nos han olvidado 19 meses, qué esperanza podemos tener, espero que pronto recibamos buenas noticias para salvar una industria que está herida de muerte.