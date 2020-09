Las noticias sobre el futbolista de la selección peruana Luis Advíncula continúan surgiendo lejos de la sección deportiva. Y es que hace algunos días, la modelo argentina Macarena Gastaldo reveló que mantuvo una relación con él durante algunos meses.

Durante el tiempo de su relación sentimental, el futbolista ya había finalizado su compromiso con su esposa, según Gastaldo, por lo que la argentina pidió no caer en especulaciones.

“En el tiempo en que estuvo conmigo no tuvo a otra. Es lo único que voy a decir porque no quiero quedar como la otra ni como la que se metió en un lugar donde no debía porque no fue así”, declaró a Magaly TV La Firme.

Sobre el tiempo en el que convivió con Advíncula, Gastaldo fue clara en asegurar que dicho episodio se llevó a cabo en la casa del futbolista en España.

“Yo sí me quedé en su casa. Me quedé un mes casi”, respondió al ser consultada sobre el tema.

Sobre los comentarios de la modelo peruana Sheyla Rojas en conversaciones difundidas por el citado programa, Gastaldo mostró su disgusto ante ese panorama.

“Me da pena las intenciones de esta chica, de Sheyla, de las cosas que dijo la verdad. Yo jamás a él le pedí nada”, refirió.

Macarena sobre Advíncula (Magaly TV)

